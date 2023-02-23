Анна Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Платон Федоров

Отец ребёнка: Федор Филипов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Василий Федоров

Отец ребёнка: Федор Филипов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Прасковья Федорова

Отец ребёнка: Федор Филипов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Ефим Федоров

Отец ребёнка: Федор Филипов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Филипов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Филипов

Смерть
Неизвестно
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