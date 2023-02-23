Анна Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Платон Федоров
Отец ребёнка: Федор Филипов
Рождение ребёнка
1824
Сын: Василий Федоров
Отец ребёнка: Федор Филипов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Прасковья Федорова
Отец ребёнка: Федор Филипов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ефим Федоров
Отец ребёнка: Федор Филипов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Филипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Филипов
Смерть
Неизвестно