Платон Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлатон Федоров

Платон Федоров

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Федор Филипов

Мать: Анна Антонова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Владимир Платонов

Мать ребёнка: Лукерья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Серафима Платонова

Мать ребёнка: Лукерья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евгения Платонова

Мать ребёнка: Лукерья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1865
из дер. Губашева в с. Барановка
№68
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close