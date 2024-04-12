Платон Федоров
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Федор Филипов
Мать: Анна Антонова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Владимир Платонов
Мать ребёнка: Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Серафима Платонова
Мать ребёнка: Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евгения Платонова
Мать ребёнка: Лукерья Иванова
Место жительства
1865
из дер. Губашева в с. Барановка
№68
Смерть
Неизвестно