Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Иванова

Дарья Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Игнатий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Федоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Федоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Федосья Васильева

Отец ребёнка: Василий Федоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.05.1859

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Федоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close