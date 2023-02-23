Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Игнатий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
1852
Сын: Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Федосья Васильева
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
06.05.1859
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Федоров
Смерть
Неизвестно