Негрей Лаврентий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Негрей Яков Сидорович
Бракосочетание
1803
Пшеничники, Черкаська область
Рождение ребёнка
11.03.1825
Сын: Негриенко Гавриил Лаврентьевич
Мать ребёнка: Негриенко Стефанида Яковлевна
https://cdiak.archives.gov.ua/spysok_fondiv/0127/1012/1539/#lg=1&slide=399
Смерть
Неизвестно