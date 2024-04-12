Негрей Лаврентий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негрей Лаврентий Яковлевич

Место рождения

Черныши, Черкаська область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Негрей Яков Сидорович

Мать: Негрей Параскева Матвеевна

Черныши, Черкаська область
Бракосочетание
1803

Жена: Негриенко Стефанида Яковлевна

Пшеничники, Черкаська область
Рождение ребёнка
11.03.1825

Сын: Негриенко Гавриил Лаврентьевич

Мать ребёнка: Негриенко Стефанида Яковлевна

Черныши, Черкаська область
https://cdiak.archives.gov.ua/spysok_fondiv/0127/1012/1539/#lg=1&slide=399
Смерть
Неизвестно
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