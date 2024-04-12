Негриенко Гавриил Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негриенко Гавриил Лаврентьевич

Место рождения

Черныши, Черкаська область

Дата рождения

11.03.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1825

Отец: Негрей Лаврентий Яковлевич

Мать: Негриенко Стефанида Яковлевна

Черныши, Черкаська область
https://cdiak.archives.gov.ua/spysok_fondiv/0127/1012/1539/#lg=1&slide=399
Бракосочетание
12.02.1850

Жена: Негриенко Феодосия Семеновна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YSJ9-25V?i=18&cc=1503045&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQVSZ-FTXG
Рождение ребёнка
02.06.1858

Дочь: Байленко Мотрона Гавриловна

Мать ребёнка: Негриенко Феодосия Семеновна

Черныши, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-H3G1-T?i=8&wc=XRFJ-BZ9%3A1588783411%2C66435901%2C69979901%2C1589443612&cc=1503045
Смерть
Неизвестно
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