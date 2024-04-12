Негриенко Гавриил Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения11.03.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1825
https://cdiak.archives.gov.ua/spysok_fondiv/0127/1012/1539/#lg=1&slide=399
Бракосочетание
12.02.1850
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YSJ9-25V?i=18&cc=1503045&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQVSZ-FTXG
Рождение ребёнка
02.06.1858
Дочь: Байленко Мотрона Гавриловна
Мать ребёнка: Негриенко Феодосия Семеновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-H3G1-T?i=8&wc=XRFJ-BZ9%3A1588783411%2C66435901%2C69979901%2C1589443612&cc=1503045
Смерть
Неизвестно