Негриенко (Слюсаренко) Стефанида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНегриенко (Слюсаренко) Стефанида Яковлевна

Негриенко (Слюсаренко) Стефанида Яковлевна

Место рождения

Пшеничники, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пшеничники, Черкаська область
Бракосочетание
1803

Муж: Негрей Лаврентий Яковлевич

Пшеничники, Черкаська область
Рождение ребёнка
11.03.1825

Сын: Негриенко Гавриил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Негрей Лаврентий Яковлевич

Черныши, Черкаська область
https://cdiak.archives.gov.ua/spysok_fondiv/0127/1012/1539/#lg=1&slide=399
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close