Негриенко (Слюсаренко) Стефанида Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1803
Рождение ребёнка
11.03.1825
Сын: Негриенко Гавриил Лаврентьевич
Отец ребёнка: Негрей Лаврентий Яковлевич
Черныши, Черкаська область
https://cdiak.archives.gov.ua/spysok_fondiv/0127/1012/1539/#lg=1&slide=399
Смерть
Неизвестно