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Негрей Яков Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

05.05.1818

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Негрей Лаврентий Яковлевич

Мать ребёнка: Негрей Параскева Матвеевна

Черныши, Черкаська область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Негриенко Захарий Яковлевич

Мать ребёнка: Негрей Параскева Матвеевна

Черныши, Черкаська область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Негрей Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Негрей Параскева Матвеевна

Черныши, Черкаська область
https://www.myheritage.com/pedigree-tree-511996031-1500001/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA?lang=RU#1502008:mff
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Негрей Параскева Матвеевна

Смерть
05.05.1818
Черныши, Черкаська область
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