Негрей Яков Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти05.05.1818
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Негрей Лаврентий Яковлевич
Мать ребёнка: Негрей Параскева Матвеевна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Негриенко Захарий Яковлевич
Мать ребёнка: Негрей Параскева Матвеевна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Негрей Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Негрей Параскева Матвеевна
https://www.myheritage.com/pedigree-tree-511996031-1500001/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA?lang=RU#1502008:mff
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.1818