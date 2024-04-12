(Калафат Шервари-Фуното/Фонотова/) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.03.1901
Дата смерти09.05.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.03.1901
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1901г. /запись № 29, / ГАДО - Ф-426-1-9, /стр.№ 9 /
Смерть
09.05.1913
Причина смерти: Болезнь-скарлатина | Николаевская церковь с.Новая Каракуба ,ГАДО - Ф-426-1-11, / стр.№ 134 /, м/к - 1913г./ зап.№ 16 /
Похороны
10.05.1913
Николаевская церковь с.Новая Каракуба , ГАДО - Ф-426-1-11,/стр.№ 134 /, м/к - 1913г./ зап.№ 16 /