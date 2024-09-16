Настасья(Наталья) Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Плечев Мануил Осипов
Отец ребёнка: Плечев Осип (Иосиф) Иванов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Плечев Савва Осипов
Отец ребёнка: Плечев Осип (Иосиф) Иванов
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Плечев Осип (Иосиф) Иванов
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Плечев Осип (Иосиф) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Плечева Матрена Осипова
Отец ребёнка: Плечев Осип (Иосиф) Иванов
Медведевка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Плечева Елена Осипова
Отец ребёнка: Плечев Осип (Иосиф) Иванов
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Плечева Наталья Осипова
Отец ребёнка: Плечев Осип (Иосиф) Иванов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Плечева Параскева Осипова
Отец ребёнка: Плечев Осип (Иосиф) Иванов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Плечева Анна Осипова
Отец ребёнка: Плечев Осип (Иосиф) Иванов
Смерть
Неизвестно