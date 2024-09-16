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Настасья(Наталья) Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Плечев Мануил Осипов

Отец ребёнка: Плечев Осип (Иосиф) Иванов

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Плечев Савва Осипов

Отец ребёнка: Плечев Осип (Иосиф) Иванов

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Плечев Артемей Осипов

Отец ребёнка: Плечев Осип (Иосиф) Иванов

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Плечев Алексей Осипов

Отец ребёнка: Плечев Осип (Иосиф) Иванов

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Плечева Матрена Осипова

Отец ребёнка: Плечев Осип (Иосиф) Иванов

Медведевка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Плечева Елена Осипова

Отец ребёнка: Плечев Осип (Иосиф) Иванов

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Плечева Наталья Осипова

Отец ребёнка: Плечев Осип (Иосиф) Иванов

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Плечева Параскева Осипова

Отец ребёнка: Плечев Осип (Иосиф) Иванов

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Плечева Анна Осипова

Отец ребёнка: Плечев Осип (Иосиф) Иванов

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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