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Плечева Елена Осипова

Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

1815

Пол

Женский

Отец

1769 г.р.

Мать

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Плечев Осип(Иосиф) Иванов

Мать: Настасья(Наталья) Иванова

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
1815
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