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Плечева Елена Осипова
Плечева Елена Осипова
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Место рождения
Златоуст
, Златоустовский, Челябинская область
Дата рождения
1808
Дата смерти
1815
Пол
Женский
Отец
Плечев Осип(Иосиф) Иванов
1769 г.р.
Мать
Настасья(Наталья) Иванова
1765 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец:
Плечев Осип(Иосиф) Иванов
Мать:
Настасья(Наталья) Иванова
Златоуст
, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
1815
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