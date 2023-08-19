Плечев Савва Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плечев Савва Осипов

Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1769 г.р.

Мать

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Плечев Осип(Иосиф) Иванов

Мать: Настасья(Наталья) Иванова

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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