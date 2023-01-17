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Никишев Яков Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1915 и 1918

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1912

Дочь: Ефремова Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Саразова Татьяна Васильевна

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.03.1915

Дочь: Паксялева Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Саразова Татьяна Васильевна

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саразова Татьяна Васильевна

Смерть
Между 1915 и 1918
Погиб на Первой Мировой Войне
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