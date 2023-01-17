Никишев Яков Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1915 и 1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1912
Дочь: Ефремова Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Саразова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
15.03.1915
Дочь: Паксялева Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Саразова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1915 и 1918
Погиб на Первой Мировой Войне