Никижев Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никижев Афанасий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1890 ст.

Сын: Никижев Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Никижев Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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