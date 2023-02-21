Никижев Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1890 ст.
Сын: Никижев Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно