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Саразова (Афтаева) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Около 1970

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Афтаев Василий

Мать: не указана

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.12.1912

Дочь: Ефремова Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Никижев Яков Афанасьевич

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.03.1915

Дочь: Паксялева Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Никижев Яков Афанасьевич

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Учуева Марфа Петровна

Отец ребёнка: Саразов Пётр Павлович

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.07.1930

Дочь: Барашкина Мария Петровна

Отец ребёнка: Саразов Пётр Павлович

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саразов Пётр Павлович

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никижев Яков Афанасьевич

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Около 1970
Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
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