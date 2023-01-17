Саразова (Афтаева) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиОколо 1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Афтаев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1912
Дочь: Ефремова Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Никижев Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.03.1915
Дочь: Паксялева Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Никижев Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Учуева Марфа Петровна
Отец ребёнка: Саразов Пётр Павлович
Рождение ребёнка
25.07.1930
Дочь: Барашкина Мария Петровна
Отец ребёнка: Саразов Пётр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1970