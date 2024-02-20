Стрегло Николай Авраамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрегло Николай Авраамович

Стрегло Николай Авраамович

Место рождения

Малый Янисоль

Дата рождения

1843

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Стрегло Авраам Андреевич

Мать: Христина Дмитриевна

Малый Янисоль
Рождение ребёнка
10.10.1875

Дочь: Кирицева Неонила Николаевна

Мать ребёнка: Стрегло Пелагея Ильинична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
1875

Сын: Стрегло Илья Николаевич

Мать ребёнка: Стрегло Пелагея Ильинична

Рождение ребёнка
02.02.1880

Дочь: Делиева Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Стрегло Пелагея Ильинична

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Христофорова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Стрегло Пелагея Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Стрегло Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Стрегло Пелагея Ильинична

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Федорова Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Стрегло Пелагея Ильинична

Мариуполь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Стрегло Пелагея Ильинична

Смерть
1921
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close