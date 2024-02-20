Христофорова (Стрегло) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христофорова (Стрегло) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

27.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Стрегло Николай Авраамович

Мать: Стрегло Пелагея Ильинична

Рождение ребёнка
21.01.1910

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Христофоров Николай Михайлович

Рождение ребёнка
07.04.1912

Сын: Христофоров Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Христофоров Николай Михайлович

Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Христофоров Николай Михайлович

Смерть
27.04.1958
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