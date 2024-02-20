Делиева (Стрегло) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делиева (Стрегло) Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1880

Дата смерти

07.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1880

Отец: Стрегло Николай Авраамович

Мать: Стрегло Пелагея Ильинична

Бракосочетание
Около 1900

Муж: Делиев Агафон Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Александра Агафоновна

Отец ребёнка: Делиев Агафон Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.12.1903

Сын: Делиев Георгий Агафонович

Отец ребёнка: Делиев Агафон Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
12.03.1906

Сын: Делиев Николай Агафонович

Отец ребёнка: Делиев Агафон Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.11.1907

Дочь: Александра Агафоновна

Отец ребёнка: Делиев Агафон Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1910

Сын: Делиев Виктор Агафонович

Отец ребёнка: Делиев Агафон Георгиевич

Россия Херсонская губ, г.Херсон
Рождение ребёнка
18.12.1912

Дочь: Мария Агафоновна

Отец ребёнка: Делиев Агафон Георгиевич

Смерть
07.12.1967
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