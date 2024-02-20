Делиева (Стрегло) Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1880
Дата смерти07.12.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1880
Бракосочетание
Около 1900
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Александра Агафоновна
Отец ребёнка: Делиев Агафон Георгиевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.12.1903
Сын: Делиев Георгий Агафонович
Отец ребёнка: Делиев Агафон Георгиевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
12.03.1906
Сын: Делиев Николай Агафонович
Отец ребёнка: Делиев Агафон Георгиевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.11.1907
Дочь: Александра Агафоновна
Отец ребёнка: Делиев Агафон Георгиевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Делиев Агафон Георгиевич
Россия Херсонская губ, г.Херсон
Рождение ребёнка
18.12.1912
Дочь: Мария Агафоновна
Отец ребёнка: Делиев Агафон Георгиевич
Смерть
07.12.1967