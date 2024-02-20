Делиев Георгий Агафонович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения22.12.1903
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1903
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.03.1931
Дочь: Морозевич Ирина Георгиевна
Мать ребёнка: Делиева Беатриче
Рождение ребёнка
14.07.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Делиева Беатриче
УССР г. Запорожье
Рождение ребёнка
06.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Делиева Беатриче
УССР Херсонская обл.,г. Новая Каховка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Делиева Беатриче
Смерть
1944