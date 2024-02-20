Делиев Виктор Агафонович
Место рожденияРоссия Херсонская губ, г.Херсон
Дата рождения1910
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Россия Херсонская губ, г.Херсон
Рождение ребёнка
23.10.1934
Дочь: Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Делиева Галина
Оренбург, Россия
Рождение ребёнка
09.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Делиева Галина
Оренбург, Россия
Военная награда
02.09.1944
1941 Кто наградил 19 тк ( 8 гв. отп, 19 тк, 1 ПрибФ ) Наименование награды Орден Красной Звезды Даты подвига 05.08.1944,06.08.1944 Номер фонда ист. информации 33 Номер описи ист. информации 690155 Ном... Показать все
Военная награда
06.04.1985
Карахуба Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная картотека награждений Расположение документа шкаф 14, ящик 11 Номер документа 81 Дата документа 06.04.... Показать все
Смерть
После 1985