Кирицева (Стрегло) Неонила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирицева (Стрегло) Неонила Николаевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )

Дата рождения

10.10.1875

Дата смерти

20.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1875

Отец: Стрегло Николай Авраамович

Мать: Стрегло Пелагея Ильинична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Кирицев Василий Ильич

Отец ребёнка: Кирицев Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Кирицев Михаил Ильич

Отец ребёнка: Кирицев Илья Фёдорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
09.11.1897

Дочь: Питонова Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Кирицев Илья Фёдорович

(28.10.87)
Рождение ребёнка
25.06.1899

Сын: Кирицев Иван Ильич

Отец ребёнка: Кирицев Илья Фёдорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд г.Мариуполь
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Кирицев Федор

Отец ребёнка: Кирицев Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Кирицев Федор

Отец ребёнка: Кирицев Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
30.10.1904

Дочь: Монмарь Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Кирицев Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
14.10.1907

Сын: Кирицев Сергей Ильич

Отец ребёнка: Кирицев Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Кирицев Александр Ильич

Отец ребёнка: Кирицев Илья Фёдорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирицев Илья Фёдорович

Смерть
20.12.1960
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