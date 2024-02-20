Кирицева (Стрегло) Неонила Николаевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Дата рождения10.10.1875
Дата смерти20.12.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
10.10.1875
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Кирицев Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кирицев Михаил Ильич
Отец ребёнка: Кирицев Илья Фёдорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
09.11.1897
Дочь: Питонова Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Кирицев Илья Фёдорович
(28.10.87)
Рождение ребёнка
25.06.1899
Сын: Кирицев Иван Ильич
Отец ребёнка: Кирицев Илья Фёдорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд г.Мариуполь
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Кирицев Федор
Отец ребёнка: Кирицев Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Кирицев Федор
Отец ребёнка: Кирицев Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
30.10.1904
Дочь: Монмарь Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Кирицев Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
14.10.1907
Сын: Кирицев Сергей Ильич
Отец ребёнка: Кирицев Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Кирицев Илья Фёдорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1960