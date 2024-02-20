Стрегло Илья Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрегло Илья Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Стрегло Николай Авраамович

Мать: Стрегло Пелагея Ильинична

Рождение ребёнка
1898

Сын: Стрегло Василий Ильич

Мать ребёнка: Стрегло Полина

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1899

Сын: Стрегло Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Стрегло Полина

Рождение ребёнка
1909

Сын: Стрегло Павел Ильич

Мать ребёнка: Стрегло Полина

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
17.06.1914

Сын: Стрегло Николай Ильич

Мать ребёнка: Стрегло Полина

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрегло Григорий Ильич

Мать ребёнка: Стрегло Полина

Мариуполь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрегло Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Стрегло Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрегло Полина

Смерть
Неизвестно
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