Иванов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890 ст.
Дата смертиПосле 1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.
Восприемник
26.03.1900 ст.
МК 56-13-43 стр.2-3 (Рождение №-23м) Крестный сын - Иванов Иван Иванович из д.Ключёвка (родной брат)
Бракосочетание
07.02.1914 ст.
МК 56-13-45 стр.356-357 (Брак №-5) Поручители по жениху: Бебенёв Алексей Леонтьевич - крестьянин из д.Маракино и Ширяев Семён - крестьянин из д.Макариха Поручители по невесте: Александр Кузьмич - крес... Показать все
Рождение ребёнка
1921 или 1922
Сын: Иванов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Иванова (-) Александра Арсеньевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: - (Иванова) Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: Иванова (-) Александра Арсеньевна
Смерть
После 1943