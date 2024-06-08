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Иванов Михаил Иванович

Место рождения

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

Около 1890 ст.

Дата смерти

После 1943

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.

Отец: Иванов Иван Иванович

Мать: Иванова (-) Устиния Селивёрстовна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Восприемник
26.03.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.2-3 (Рождение №-23м) Крестный сын - Иванов Иван Иванович из д.Ключёвка (родной брат)
Бракосочетание
07.02.1914 ст.

Жена: Иванова (-) Александра Арсеньевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-45 стр.356-357 (Брак №-5) Поручители по жениху: Бебенёв Алексей Леонтьевич - крестьянин из д.Маракино и Ширяев Семён - крестьянин из д.Макариха Поручители по невесте: Александр Кузьмич - крес... Показать все
Рождение ребёнка
1921 или 1922

Сын: Иванов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Иванова (-) Александра Арсеньевна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: - (Иванова) Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: Иванова (-) Александра Арсеньевна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 1943
Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область

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