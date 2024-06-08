Иванова (-) Александра Арсеньевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895 ст.
Дата смертиПосле 1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1914 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-45 стр.356-357 (Брак №-5) Поручители по жениху: Бебенёв Алексей Леонтьевич - крестьянин из д.Маракино и Ширяев Семён - крестьянин из д.Макариха Поручители по невесте: Александр Кузьмич - крес... Показать все
Рождение ребёнка
1921 или 1922
Сын: Иванов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: - (Иванова) Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович
Смерть
После 1938