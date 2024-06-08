Иванова (-) Александра Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (-) Александра Арсеньевна

Иванова (-) Александра Арсеньевна

Место рождения

Герасимово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1895 ст.

Дата смерти

После 1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Герасимово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
07.02.1914 ст.

Муж: Иванов Михаил Иванович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-45 стр.356-357 (Брак №-5) Поручители по жениху: Бебенёв Алексей Леонтьевич - крестьянин из д.Маракино и Ширяев Семён - крестьянин из д.Макариха Поручители по невесте: Александр Кузьмич - крес... Показать все
Рождение ребёнка
1921 или 1922

Сын: Иванов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: - (Иванова) Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 1938
Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.