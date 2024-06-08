Иванова (-) Устиния Селивёрстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (-) Устиния Селивёрстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

После 1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1880 ст.

Муж: Иванов Иван Иванович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Дочь: Бебенёва (Иванова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
02.07.1888 ст.

Дочь: - (Иванова) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.165-166 (Рождение №-43ж)
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Сын: Иванов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
24.03.1900 ст.

Сын: Иванов Иван Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.2-3 (Рождение №-23м)
Смерть
После 1900

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