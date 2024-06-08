Иванова (-) Устиния Селивёрстовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смертиПосле 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1880 ст.
Муж: Иванов Иван Иванович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Дочь: Бебенёва (Иванова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1888 ст.
Дочь: - (Иванова) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.165-166 (Рождение №-43ж)
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1900 ст.
Сын: Иванов Иван Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.2-3 (Рождение №-23м)
Смерть
После 1900