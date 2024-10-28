Иванов Иван Иванович Около 1860 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

После 1914

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1880 ст.

Жена: Иванова (-) Устиния Селивёрстовна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Дочь: Бебенёва (Иванова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Иванова (-) Устиния Селивёрстовна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
02.07.1888 ст.

Дочь: - (Иванова) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Иванова (-) Устиния Селивёрстовна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.165-166 (Рождение №-43ж)
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Сын: Иванов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Иванова (-) Устиния Селивёрстовна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
24.03.1900 ст.

Сын: Иванов Иван Иванович

Мать ребёнка: Иванова (-) Устиния Селивёрстовна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.2-3 (Рождение №-23м)
Бракосочетание
До 1902 ст.

Жена: Иванова (-) Устинья Дмитриевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.12.1902 ст.

Сын: Иванов Николай Иванович

Мать ребёнка: Иванова (-) Устинья Дмитриевна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.129-130 (Рождение №-88м)
Смерть
После 1914

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