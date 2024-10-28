Иванов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1880 ст.
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Дочь: Бебенёва (Иванова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Иванова (-) Устиния Селивёрстовна
Рождение ребёнка
02.07.1888 ст.
Дочь: - (Иванова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Иванова (-) Устиния Селивёрстовна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.165-166 (Рождение №-43ж)
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Мать ребёнка: Иванова (-) Устиния Селивёрстовна
Рождение ребёнка
24.03.1900 ст.
Сын: Иванов Иван Иванович
Мать ребёнка: Иванова (-) Устиния Селивёрстовна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.2-3 (Рождение №-23м)
Бракосочетание
До 1902 ст.
Рождение ребёнка
07.12.1902 ст.
Мать ребёнка: Иванова (-) Устинья Дмитриевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.129-130 (Рождение №-88м)
Смерть
После 1914