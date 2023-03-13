Мумина Устинья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муминъ Андрей
Рождение ребёнка
1762
Сын: Муминъ Калентей
Отец ребёнка: Муминъ Андрей
Рождение ребёнка
1766
Сын: Муминъ Михаилъ
Отец ребёнка: Муминъ Андрей
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Мумина) Настасья
Отец ребёнка: Муминъ Андрей