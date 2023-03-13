Мумина Устинья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мумина Устинья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муминъ Андрей

Рождение ребёнка
1762

Сын: Муминъ Калентей

Отец ребёнка: Муминъ Андрей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Сын: Муминъ Михаилъ

Отец ребёнка: Муминъ Андрей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Мумина) Настасья

Отец ребёнка: Муминъ Андрей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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