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Муминъ Андрей

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Место рождения

Гурьевка, Курмыжскаго уезда

Дата рождения

1736

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Муминъ Никита

Мать: не указана

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1762

Сын: Муминъ Калентей

Мать ребёнка: Мумина Устинья Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Сын: Муминъ Михаилъ

Мать ребёнка: Мумина Устинья Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Мумина Устинья Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мумина Устинья Федорова

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