Муминъ Андрей
Место рожденияГурьевка, Курмыжскаго уезда
Дата рождения1736
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Муминъ Никита
Мать: не указана
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1762
Сын: Муминъ Калентей
Мать ребёнка: Мумина Устинья Федорова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Муминъ Михаилъ
Мать ребёнка: Мумина Устинья Федорова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Мумина Устинья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мумина Устинья Федорова