Мыздрин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.02.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1882
Отец: Мыздрин Василий Зотикович
Мать: Мыздрина Агрипина
Рождение ребёнка
28.06.1901
Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Елена Илларионовна
Рождение ребёнка
21.05.1903
Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Елена Илларионовна
Рождение ребёнка
10.01.1908
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Елена Илларионовна
Рождение ребёнка
04.10.1909
Сын: Мыздрин Ион Иванович
Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Елена Илларионовна
Рождение ребёнка
16.06.1911
Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Елена Илларионовна
Рождение ребёнка
16.09.1913
Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Елена Илларионовна
Рождение ребёнка
19.09.1916
Дочь: Софья Ивановна
Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Елена Илларионовна
Рождение ребёнка
04.08.1920
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Елена Илларионовна
Место жительства
1931
Высылка за пределы края на основании Постановления ВЦИК и СНК СССР от 1.02.1930 г. Реабилитация по Закону от 18 октября 1991 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Рождествено, Истра, Московская область