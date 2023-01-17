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Мыздрин Иван Васильевич

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Место рождения

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.02.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1882

Отец: Мыздрин Василий Зотикович

Мать: Мыздрина Агрипина

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1901

Сын: Мыздрин Петр Иванович

Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Елена Илларионовна

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1903

Сын: Мыздрин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Елена Илларионовна

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1908

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Елена Илларионовна

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.10.1909

Сын: Мыздрин Ион Иванович

Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Елена Илларионовна

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1911

Сын: Мыздрин Иоанн Иванович

Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Елена Илларионовна

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1913

Сын: Мыздрин Федор Иванович

Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Елена Илларионовна

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.09.1916

Дочь: Софья Ивановна

Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Елена Илларионовна

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1920

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Елена Илларионовна

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1931
Высылка за пределы края на основании Постановления ВЦИК и СНК СССР от 1.02.1930 г. Реабилитация по Закону от 18 октября 1991 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мыздрина (гуряева) Елена Илларионовна

Смерть
Неизвестно
Рождествено, Истра, Московская область
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