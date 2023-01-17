Мыздрина (Гуряева) (Гуряева) Елена Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1883
Отец: Гуряев Илларион Леонтьевич
Мать: Гуряева Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
28.06.1901
Отец ребёнка: Мыздрин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
21.05.1903
Отец ребёнка: Мыздрин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
10.01.1908
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Мыздрин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
04.10.1909
Сын: Мыздрин Ион Иванович
Отец ребёнка: Мыздрин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
16.06.1911
Отец ребёнка: Мыздрин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
16.09.1913
Отец ребёнка: Мыздрин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
19.09.1916
Дочь: Софья Ивановна
Отец ребёнка: Мыздрин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
04.08.1920
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Мыздрин Иван Васильевич
Место жительства
1931
Высылка за пределы края на основании Постановления ВЦИК и СНК СССР от 1.02.1930 г. Реабилитация по Закону от 18 октября 1991 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Рождествено, Истра, Московская область