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Мыздрин Михаил Иванович

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Место рождения

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.05.1903

Дата смерти

03.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1903

Отец: Мыздрин Иван Васильевич

Мать: Мыздрина (гуряева) Елена Илларионовна

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1924

Сын: Мыздрин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Мыздрина (патрехова) Клавдия Максимовна

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Акимова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Мыздрина (патрехова) Клавдия Максимовна

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1931
Высылка за пределы края на основании Постановления ВЦИК и СНК СССР от 1.02.1930 г. Реабилитация по Закону от 18 октября 1991 г.
Рождение ребёнка
23.04.1935

Сын: Мыздарин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Мыздрина (патрехова) Клавдия Максимовна

Малое Мереткозино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мыздрина (патрехова) Клавдия Максимовна

Смерть
03.05.1973
Рождествено, Истра, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
с. Рождествено, Новое кладбище
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