Мыздрин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения21.05.1903
Дата смерти03.05.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1903
Рождение ребёнка
11.01.1924
Сын: Мыздрин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Мыздрина (патрехова) Клавдия Максимовна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Акимова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Мыздрина (патрехова) Клавдия Максимовна
Место жительства
1931
Высылка за пределы края на основании Постановления ВЦИК и СНК СССР от 1.02.1930 г. Реабилитация по Закону от 18 октября 1991 г.
Рождение ребёнка
23.04.1935
Сын: Мыздарин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Мыздрина (патрехова) Клавдия Максимовна
Малое Мереткозино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.1973
Рождествено, Истра, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
с. Рождествено, Новое кладбище