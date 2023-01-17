Мыздрина Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Мыздрин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Мыздрин Василий Зотикович
Рождение ребёнка
20.12.1874
Отец ребёнка: Мыздрин Василий Зотикович
Рождение ребёнка
17.02.1882
Отец ребёнка: Мыздрин Василий Зотикович
Рождение ребёнка
08.03.1884
Сын: Мыздрин Евфимий Васильевич
Отец ребёнка: Мыздрин Василий Зотикович
Рождение ребёнка
09.02.1886
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Мыздрин Василий Зотикович
Рождение ребёнка
14.06.1890
Дочь: Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Мыздрин Василий Зотикович
Рождение ребёнка
17.03.1892
Отец ребёнка: Мыздрин Василий Зотикович
Рождение ребёнка
30.09.1892
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Мыздрин Василий Зотикович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно