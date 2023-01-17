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Мыздрина Агрипина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Мыздрин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Мыздрин Василий Зотикович

Рождение ребёнка
20.12.1874

Сын: Мыздрин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Мыздрин Василий Зотикович

Рождение ребёнка
17.02.1882

Сын: Мыздрин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Мыздрин Василий Зотикович

Рождение ребёнка
08.03.1884

Сын: Мыздрин Евфимий Васильевич

Отец ребёнка: Мыздрин Василий Зотикович

Рождение ребёнка
09.02.1886

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Мыздрин Василий Зотикович

Рождение ребёнка
14.06.1890

Дочь: Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Мыздрин Василий Зотикович

Рождение ребёнка
17.03.1892

Сын: Мыздрин Ефрем Васильевич

Отец ребёнка: Мыздрин Василий Зотикович

Рождение ребёнка
30.09.1892

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Мыздрин Василий Зотикович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыздрин Василий Зотикович

Смерть
Неизвестно
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