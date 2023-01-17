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Мыздрин Ефрем Васильевич

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Место рождения

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.03.1892

Дата смерти

06.01.1933

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1892

Отец: Мыздрин Василий Зотикович

Мать: Мыздрина Агрипина

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анна Ефремовна

Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Дарья Максимовна

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ефимия

Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Дарья Максимовна

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1916

Дочь: Пономарева (мыздрина) Анна Ефремовна

Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Дарья Максимовна

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Мыздрин Петр Ефремович

Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Дарья Максимовна

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.10.1923

Сын: Мыздрин Сергей Ефремович

Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Дарья Максимовна

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мыздрин Александр Ефремович

Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Дарья Максимовна

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мыздрина (гуряева) Дарья Максимовна

Смерть
06.01.1933
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Причина смерти: смерть от голода
Похороны
Неизвестно
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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