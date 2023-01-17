Мыздрин Ефрем Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1892
Дата смерти06.01.1933
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1892
Отец: Мыздрин Василий Зотикович
Мать: Мыздрина Агрипина
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анна Ефремовна
Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ефимия
Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
05.10.1916
Дочь: Пономарева (мыздрина) Анна Ефремовна
Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
07.10.1923
Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мыздрин Александр Ефремович
Мать ребёнка: Мыздрина (гуряева) Дарья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1933
Причина смерти: смерть от голода
Похороны
Неизвестно