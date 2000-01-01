Шарова Фекла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова Фекла Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
04.11.1854

Дочь: Шаров Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Шаров Федор Васильевич

Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
05.03.1860

Сын: Шаров Алексей Федорович

Отец ребёнка: Шаров Федор Васильевич

Ипатово
Рождение ребёнка
09.03.1865

Сын: Шаров Гаврила Федорович

Отец ребёнка: Шаров Федор Васильевич

Ипатов поч.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Шаров Федор Васильевич

Гольяны
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров Федор Васильевич

Гольяны
Смерть
Неизвестно
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