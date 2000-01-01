Шарова Фекла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
04.11.1854
Дочь: Шаров Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Шаров Федор Васильевич
Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
05.03.1860
Отец ребёнка: Шаров Федор Васильевич
Ипатово
Рождение ребёнка
09.03.1865
Отец ребёнка: Шаров Федор Васильевич
Ипатов поч.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Шаров Федор Васильевич
Гольяны
Бракосочетание
Неизвестно
Гольяны
Смерть
Неизвестно