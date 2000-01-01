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Шаров Федор Васильевич

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Место рождения

Гольяны Острожка

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Шаров (sharov) Василий Никитин

Мать: Шарова (sharova) Анастасия (Anastasija)

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
04.11.1854

Дочь: Шаров Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Шарова Фекла Михайловна

Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
05.03.1860

Сын: Шаров Алексей Федорович

Мать ребёнка: Шарова Фекла Михайловна

Ипатово
Рождение ребёнка
09.03.1865

Сын: Шаров Гаврила Федорович

Мать ребёнка: Шарова Фекла Михайловна

Ипатов поч.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова Фекла Михайловна

Гольяны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Шарова Фекла Михайловна

Гольяны
Смерть
Неизвестно
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