Шаров Федор Васильевич
Место рожденияГольяны Острожка
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
04.11.1854
Дочь: Шаров Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Шарова Фекла Михайловна
Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
05.03.1860
Мать ребёнка: Шарова Фекла Михайловна
Ипатово
Рождение ребёнка
09.03.1865
Мать ребёнка: Шарова Фекла Михайловна
Ипатов поч.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарова Фекла Михайловна
Гольяны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Шарова Фекла Михайловна
Гольяны
Смерть
Неизвестно