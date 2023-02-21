Шаров (Шаров) Матрона Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров (Шаров) Матрона Федоровна

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Место рождения

Гольяны

Дата рождения

04.11.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1854

Отец: Шаров Федор Васильевич

Мать: Шарова Фекла Михайловна

Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Бракосочетание
25.01.1874

Муж: Шаров Авксентий Александрович

Петров поч.
Рождение ребёнка
1889

Сын: Шаров Параскева Авксентьевна

Отец ребёнка: Шаров Авксентий Александрович

Смерть
Неизвестно
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