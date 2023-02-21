Шаров (Шаров) Матрона Федоровна
Место рожденияГольяны
Дата рождения04.11.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1854
Отец: Шаров Федор Васильевич
Мать: Шарова Фекла Михайловна
Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Бракосочетание
25.01.1874
Петров поч.
Рождение ребёнка
1889
Сын: Шаров Параскева Авксентьевна
Отец ребёнка: Шаров Авксентий Александрович
Смерть
Неизвестно