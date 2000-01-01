Шаров Алексей Федорович
Место рожденияИпатово
Дата рождения05.03.1860
Дата смерти29.04.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1860
Отец: Шаров Федор Васильевич
Мать: Шарова Фекла Михайловна
Ипатово
Бракосочетание
22.10.1879
Жена: Шаров Анастасия Ивановна
Ипатово
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: Евфросиния Алексеевна
Мать ребёнка: Шаров Анастасия Ивановна
Березовка
Смерть
29.04.1917
Ипатов поч.