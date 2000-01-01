Шаров Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров Алексей Федорович

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Место рождения

Ипатово

Дата рождения

05.03.1860

Дата смерти

29.04.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1860

Отец: Шаров Федор Васильевич

Мать: Шарова Фекла Михайловна

Ипатово
Бракосочетание
22.10.1879

Жена: Шаров Анастасия Ивановна

Ипатово
Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: Евфросиния Алексеевна

Мать ребёнка: Шаров Анастасия Ивановна

Березовка
Смерть
29.04.1917
Ипатов поч.
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