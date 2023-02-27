Адеркина Мария Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адеркина Мария Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Смирнова Анастасия Титовна

Отец ребёнка: Адеркин Тит Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адеркина Наталья Титовна

Отец ребёнка: Адеркин Тит Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адеркин Иван Титович

Отец ребёнка: Адеркин Тит Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адеркин Степан Титович

Отец ребёнка: Адеркин Тит Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адеркин Борис Титович

Отец ребёнка: Адеркин Тит Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адеркин Тит Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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