Смирнова (Адеркина) Анастасия Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Адеркина) Анастасия Титовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Адеркин Тит Афанасьевич

Мать: Адеркина Мария Осиповна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Крючкова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Смирнов Федор Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Зоя Федоровна

Отец ребёнка: Смирнов Федор Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Федор Геннадьевич

Смерть
Неизвестно
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