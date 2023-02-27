Смирнова (Адеркина) Анастасия Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Адеркин Тит Афанасьевич
Мать: Адеркина Мария Осиповна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Крючкова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Смирнов Федор Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Зоя Федоровна
Отец ребёнка: Смирнов Федор Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно