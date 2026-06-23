Деливрон РУДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ
мужской, родился 11.06.1828
умер 1920
ОтецДеливрон (Де Ливрон) АНДРЕЙ ФРАНЦЕВИЧ1795 г.р.
Супруги
(Ермакова) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНАОколо 1835 г.р.
(Гроссет) ЭММА ИВАНОВНАОколо 1845 г.р.
Дети
Деливрон АНДРЕЙ РУДОЛЬФОВИЧОколо 1860 г.р.
Делеврон СЕРГЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ16.04.1862 г.р.Показать еще 5
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Рождение
11.06.1828
Отец: Деливрон (Де Ливрон) АНДРЕЙ ФРАНЦЕВИЧ
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1859
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Деливрон АНДРЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ
Мать ребёнка: (Ермакова) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
Рождение ребёнка
16.04.1862
Сын: Делеврон СЕРГЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ
Мать ребёнка: (Ермакова) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
Рождение ребёнка
1863
Сын: Деливрон ДМИТРИЙ РУДОЛЬФОВИЧ
Мать ребёнка: (Ермакова) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
Рождение ребёнка
1869
Сын: Деливрон ПАВЕЛ РУДОЛЬФОВИЧ
Мать ребёнка: (Ермакова) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
Рождение ребёнка
27.08.1873
Сын: Деливрон КОНСТАНТИН РУДОЛЬФОВИЧ
Мать ребёнка: (Ермакова) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
Бракосочетание
Около 1882
Жена: (Гроссет) ЭММА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
22.10.1883
Сын: Деливрон БОРИС РУДОЛЬФОВИЧ
Мать ребёнка: (Гроссет) ЭММА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
18.01.1885
Сын: Деливрон АЛЕКСЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ
Мать ребёнка: (Гроссет) ЭММА ИВАНОВНА
Смерть
1920