Деливрон РУДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ 11.06.1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Деливрон РУДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 11.06.1828

умер 1920

Отец
Деливрон (Де Ливрон) АНДРЕЙ ФРАНЦЕВИЧ1795 г.р.
Супруги
(Ермакова) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНАОколо 1835 г.р.
(Гроссет) ЭММА ИВАНОВНАОколо 1845 г.р.
Дети
Деливрон АНДРЕЙ РУДОЛЬФОВИЧОколо 1860 г.р.
Делеврон СЕРГЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ16.04.1862 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1828

Отец: Деливрон (Де Ливрон) АНДРЕЙ ФРАНЦЕВИЧ

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1859

Жена: (Ермакова) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Деливрон АНДРЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ

Мать ребёнка: (Ермакова) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

Рождение ребёнка
16.04.1862

Сын: Делеврон СЕРГЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ

Мать ребёнка: (Ермакова) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

Рождение ребёнка
1863

Сын: Деливрон ДМИТРИЙ РУДОЛЬФОВИЧ

Мать ребёнка: (Ермакова) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

Рождение ребёнка
1869

Сын: Деливрон ПАВЕЛ РУДОЛЬФОВИЧ

Мать ребёнка: (Ермакова) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

Рождение ребёнка
27.08.1873

Сын: Деливрон КОНСТАНТИН РУДОЛЬФОВИЧ

Мать ребёнка: (Ермакова) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

Бракосочетание
Около 1882

Жена: (Гроссет) ЭММА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
22.10.1883

Сын: Деливрон БОРИС РУДОЛЬФОВИЧ

Мать ребёнка: (Гроссет) ЭММА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
18.01.1885

Сын: Деливрон АЛЕКСЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ

Мать ребёнка: (Гроссет) ЭММА ИВАНОВНА

Смерть
1920

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