(Ермакова) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА Около 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

(Ермакова) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась Около 1835

умерла Неизвестно

Супруги
Деливрон РУДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ11.06.1828 г.р.
Дети
Деливрон АНДРЕЙ РУДОЛЬФОВИЧОколо 1860 г.р.
Делеврон СЕРГЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ16.04.1862 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1859

Муж: Деливрон РУДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Деливрон АНДРЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ

Отец ребёнка: Деливрон РУДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
16.04.1862

Сын: Делеврон СЕРГЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ

Отец ребёнка: Деливрон РУДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1863

Сын: Деливрон ДМИТРИЙ РУДОЛЬФОВИЧ

Отец ребёнка: Деливрон РУДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1869

Сын: Деливрон ПАВЕЛ РУДОЛЬФОВИЧ

Отец ребёнка: Деливрон РУДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
27.08.1873

Сын: Деливрон КОНСТАНТИН РУДОЛЬФОВИЧ

Отец ребёнка: Деливрон РУДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ

Смерть
Неизвестно

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