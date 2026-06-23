(Ермакова) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
женский, родилась Около 1835
умерла Неизвестно
Супруги
Деливрон РУДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ11.06.1828 г.р.
Дети
Деливрон АНДРЕЙ РУДОЛЬФОВИЧОколо 1860 г.р.
Делеврон СЕРГЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ16.04.1862 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1859
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Деливрон АНДРЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ
Отец ребёнка: Деливрон РУДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
16.04.1862
Сын: Делеврон СЕРГЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ
Отец ребёнка: Деливрон РУДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1863
Сын: Деливрон ДМИТРИЙ РУДОЛЬФОВИЧ
Отец ребёнка: Деливрон РУДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1869
Сын: Деливрон ПАВЕЛ РУДОЛЬФОВИЧ
Отец ребёнка: Деливрон РУДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
27.08.1873
Сын: Деливрон КОНСТАНТИН РУДОЛЬФОВИЧ
Отец ребёнка: Деливрон РУДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ
Смерть
Неизвестно