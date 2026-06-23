(Гроссет) ЭММА ИВАНОВНА
женский, родилась Около 1845
умерла Неизвестно
Супруги
Деливрон РУДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ11.06.1828 г.р.
Дети
Деливрон БОРИС РУДОЛЬФОВИЧ22.10.1883 г.р.
Деливрон АЛЕКСЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ18.01.1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1882
Рождение ребёнка
22.10.1883
Сын: Деливрон БОРИС РУДОЛЬФОВИЧ
Отец ребёнка: Деливрон РУДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
18.01.1885
Сын: Деливрон АЛЕКСЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ
Отец ребёнка: Деливрон РУДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ
Смерть
Неизвестно