(Гроссет) ЭММА ИВАНОВНА Около 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

(Гроссет) ЭММА ИВАНОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась Около 1845

умерла Неизвестно

Супруги
Деливрон РУДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ11.06.1828 г.р.
Дети
Деливрон БОРИС РУДОЛЬФОВИЧ22.10.1883 г.р.
Деливрон АЛЕКСЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ18.01.1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1882

Муж: Деливрон РУДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
22.10.1883

Сын: Деливрон БОРИС РУДОЛЬФОВИЧ

Отец ребёнка: Деливрон РУДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
18.01.1885

Сын: Деливрон АЛЕКСЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ

Отец ребёнка: Деливрон РУДОЛЬФ АНДРЕЕВИЧ

Смерть
Неизвестно

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