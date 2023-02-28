Трофим Федосов
Место рождения
Дата рождения19.09.1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1796
Отец: Федосий (Фролов)
Мать: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
22.10.1819
Дочь: Параскева Трофимова
Мать ребёнка: Агрипина (Никитина)
Рождение ребёнка
20.07.1830
Дочь: Мария Трофимова
Мать ребёнка: Агрипина (Никитина)
Рождение ребёнка
06.10.1833
Дочь: Пелагия Трофимова
Мать ребёнка: Агрипина (Никитина)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина (Никитина)
Смерть
Неизвестно