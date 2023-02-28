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Трофим Федосов

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Место рождения

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

19.09.1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1796

Отец: Федосий (Фролов)

Мать: Параскева Иванова

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1819

Дочь: Параскева Трофимова

Мать ребёнка: Агрипина (Никитина)

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1830

Дочь: Мария Трофимова

Мать ребёнка: Агрипина (Никитина)

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1833

Дочь: Пелагия Трофимова

Мать ребёнка: Агрипина (Никитина)

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина (Никитина)

Смерть
Неизвестно
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