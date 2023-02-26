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Агрипина (Никитина)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

25.01.1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1819

Дочь: Параскева Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Федосов

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1830

Дочь: Мария Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Федосов

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1833

Дочь: Пелагия Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Федосов

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Федосов

Смерть
25.01.1853
Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
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