Агрипина (Никитина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти25.01.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1819
Дочь: Параскева Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Федосов
Рождение ребёнка
20.07.1830
Дочь: Мария Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Федосов
Рождение ребёнка
06.10.1833
Дочь: Пелагия Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Федосов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Федосов
Смерть
25.01.1853