Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1796

Сын: Трофим 2-й

Отец ребёнка: Федосий (Фролов)

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1796

Сын: Трофим Федосов

Отец ребёнка: Федосий (Фролов)

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосий (Фролов)

Смерть
Неизвестно
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