Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1796
Сын: Трофим 2-й
Отец ребёнка: Федосий (Фролов)
Рождение ребёнка
19.09.1796
Сын: Трофим Федосов
Отец ребёнка: Федосий (Фролов)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федосий (Фролов)
Смерть
Неизвестно