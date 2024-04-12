Столбов Михаил Наумович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Столбов Наум Иванович
Мать: Столбова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Федора Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1891
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Столбова Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: Столбова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Столбов Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Столбова Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно