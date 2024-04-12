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Столбов Михаил Наумович

Место рождения

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Столбов Наум Иванович

Мать: Столбова Анна Яковлевна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Федора Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Столбов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Столбова Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: Столбова Наталья Петровна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Столбов Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Столбова Наталья Петровна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столбова Наталья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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