Столбов Наум Иванович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Столбов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Столбова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Столбова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Столбова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Столбова Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Столбова Анна Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно