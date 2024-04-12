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Столбов Наум Иванович

Место рождения

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Столбов Иван Петрович

Мать: Столбова Агрипина Семеновна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Столбов Семен Наумович

Мать ребёнка: Столбова Анна Яковлевна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Столбов Михаил Наумович

Мать ребёнка: Столбова Анна Яковлевна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Столбов Никифор Наумович

Мать ребёнка: Столбова Анна Яковлевна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Столбов Артемий Наумович

Мать ребёнка: Столбова Анна Яковлевна

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столбова Анна Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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