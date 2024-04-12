Столбова Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Столбов Наум Иванович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Столбов Наум Иванович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Столбов Наум Иванович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Столбов Наум Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно