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Столбова Анна Яковлевна

Место рождения

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Столбов Семен Наумович

Отец ребёнка: Столбов Наум Иванович

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Столбов Михаил Наумович

Отец ребёнка: Столбов Наум Иванович

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Столбов Никифор Наумович

Отец ребёнка: Столбов Наум Иванович

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Столбов Артемий Наумович

Отец ребёнка: Столбов Наум Иванович

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Наум Иванович

Смерть
Неизвестно
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