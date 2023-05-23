Столбова Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Столбова Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Столбов Михаил Наумович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Столбов Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Столбов Михаил Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно