Столбова Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбова Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Столбова Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Столбов Михаил Наумович

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Столбов Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Столбов Михаил Наумович

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Михаил Наумович

Смерть
Неизвестно
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