Суменков Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.03.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Груздева Нина Владимировна
Торжок, город Торжок, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область