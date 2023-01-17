Суменков Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суменков Алексей Михайлович

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

14.03.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
25.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Груздева Нина Владимировна

Торжок, город Торжок, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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