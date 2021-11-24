Груздева (Анисимова) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева (Анисимова) Нина Владимировна

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Место рождения

Зеленга, Володарский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

19.09.1942

Дата смерти

24.11.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Зеленга, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
25.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суменков Алексей Михайлович

Торжок, город Торжок, Тверская область
Смерть
24.11.2021
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