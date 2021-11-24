Груздева (Анисимова) Нина Владимировна
Место рождения
Дата рождения19.09.1942
Дата смерти24.11.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суменков Алексей Михайлович
Торжок, город Торжок, Тверская область
Смерть
24.11.2021